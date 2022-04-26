Стэмкос, Фиала и Куик – звезды недели в НХЛ.

Стэмкос, Фиала и Куик – звезды недели в .

Первая звезда – капитан . В каждом из 4 матчей на неделе он набирал не менее 3 очков, всего – 13 (4+9) баллов.

Канадец стал лучшим бомбардиром в истории клуба, опередив Мартена Сен-Луи.

Вторая звезда – форвард «Миннесоты» Кевин Фиала. Швейцарец набрал 11 (4+7) очков в 4 матчах и отметился 2 победными шайбами.

В игре против «Ванкувера» сделал 5 результативных передач, установив рекорд клуба.

Третья звезда – вратарь . Он одержал 3 победы в 3 матчах при 94% отраженных бросков (63 из 67) и коэффициенте надежности 1,33.