Стэмкос, Фиала и Куик – звезды недели в НХЛ

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Стэмкос, Фиала и Куик – звезды недели в НХЛ.

Первая звезда – капитан «Тампы» Стивен Стэмкос. В каждом из 4 матчей на неделе он набирал не менее 3 очков, всего – 13 (4+9) баллов.

Канадец стал лучшим бомбардиром в истории клуба, опередив Мартена Сен-Луи.

Вторая звезда – форвард «Миннесоты» Кевин Фиала. Швейцарец набрал 11 (4+7) очков в 4 матчах и отметился 2 победными шайбами.

В игре против «Ванкувера» сделал 5 результативных передач, установив рекорд клуба. 

Третья звезда – вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик. Он одержал 3 победы в 3 матчах при 94% отраженных бросков (63 из 67) и коэффициенте надежности 1,33. 

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