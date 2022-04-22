Стэмкос стал новым рекордсменом «Тампы» по очкам за всю историю. Он набрал 956 баллов в 917 матчах и обошел Сен-Луи (953)

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Стивен Стэмкос стал новым рекордсменом «Тампы» по очкам в истории, обойдя Сен-Луи.

32-летний канадец набрал 3 (1+2) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (8:1). 

На счету 1-го номера драфта-2008 стало 956 (473+482) очков в 917 матчах за карьеру. Он обошел Мартена Сен-Луи с 953 (365+588) баллами в 972 играх. 

В топ-5 лучших бомбардиров в истории «Лайтнинг» также входят Винсент Лекавалье (874 очка в 1037 матчах), Никита Кучеров (601 в 557, продолжает карьеру в команде) и Виктор Хедман (593 в 893, продолжает карьеру в команде).

В текущем сезоне у Стэмкоса стало 90 (34+56) очков в 76 играх. 

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