Стэмкос набрал 17 очков в 6 последних матчах. У форварда «Тампы» 97 баллов в 78 играх, 100 баллов за регулярку ни разу не было

Стивен Стэмкос результативно проводит последние матчи.
Нападающий «Тампы» записал на свой счет 4 (2+2) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (8:4).
В последних шести играх канадский форвард набрал 17 (5+12) очков за результативность.
Последние шести матчей в исполнении Стэмкоса:
Против «Анахайма» – 2 очка;
Против «Виннипега» – 2 очка;
Против «Детройта» – 3 очка;
Против «Торонто» – 3 очка;
Против «Нэшвилла» – 3 очка;
Против «Флориды» – 4 очка.
Всего в нынешнем сезоне 32-летний Стэмкос набрал 97 (37+60) очков в 78 матчах. 100 баллов за регулярку канадец еще ни разу не набирал.
Сейчас он повторил свой результат сезона-2011/12, когда также набрал 97 очков. Личный рекорд Стэмкоса – 98 очков в сезоне-2018/19.
«Лайтнинг» предстоит провести три игры в регулярном чемпионате – дважды с «Коламбусом», а также с «Айлендерс».