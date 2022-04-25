Стэмкос набрал 17 очков в 6 последних матчах. У форварда «Тампы» 97 баллов в 78 играх, 100 баллов за регулярку ни разу не было

результативно проводит последние матчи.

Нападающий записал на свой счет 4 (2+2) очка в игре регулярного чемпионата против «Флориды» (8:4).

В последних шести играх канадский форвард набрал 17 (5+12) очков за результативность.

Последние шести матчей в исполнении Стэмкоса:

Против «Анахайма» – 2 очка;

Против «Виннипега» – 2 очка;

Против «Детройта» – 3 очка;

Против «Торонто» – 3 очка;

Против «Нэшвилла» – 3 очка;

Против «Флориды» – 4 очка.

Всего в нынешнем сезоне 32-летний Стэмкос набрал 97 (37+60) очков в 78 матчах. 100 баллов за регулярку канадец еще ни разу не набирал.

Сейчас он повторил свой результат сезона-2011/12, когда также набрал 97 очков. Личный рекорд Стэмкоса – 98 очков в сезоне-2018/19.

«Лайтнинг» предстоит провести три игры в регулярном чемпионате – дважды с «Коламбусом», а также с «Айлендерс».