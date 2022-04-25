Кожевников о «Билл Мастертон Трофи»: «Тарасенко достоин этой награды. Навряд ли политическая ситуация повлияет»

считает, что достоин «Билл Мастертон Трофи».

«Навряд ли политическая ситуация повлияет на тех, кто будет присуждать «Билл Мастертон Трофи». В НХЛ более разумные люди, чем в правительстве. К нашим игрокам санкций никаких не применяют, ребят, которых они драфтовали, не отменили.

Владимир достоин этой награды, у него хороший сезон, ведет команду, восстановился после травмы. Здорово заиграл после того, как его хотели обменять. В последних играх вообще просто замечательно играет, по две-три шайбы забивает», – сказал двукратный олимпийский чемпион.