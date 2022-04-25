Валерий Каменский: «Тарасенко оправился от серьезной травмы и показывает высокий уровень хоккея, ведет за собой команду. Настоящий лидер!»

Валерий Каменский высказался о том, что Владимир Тарасенко номинирован на «Мастертон Трофи».

«Уверен, что Владимир может получить эту награду. Он талантливый игрок, оправился от серьезной травмы и показывает высокий уровень хоккея, ведет за собой команду, настоящий лидер!

В его ситуации награда эта очень важна. У него была серьезная травма, с которой он боролся два года. Победить и выйти на тот же уровень, да даже выше – это победа для любого спортсмена. Это останется в истории Владимира, в его копилке, придаст ему уверенность. Получать награды всегда приятно», – сказал вице-президент КХЛ по развитию.

Бэкстрем, Прайс, Гецлаф, Хара и Айкел номинированы на «Билл Мастертон Трофи» – приз за верность хоккею