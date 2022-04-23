Первый тренер Третьяка: «У Владика многое держалось на страхе. Особенно страшно было в 1972 году – вот и сыграл как Бог. Просто тигр лютый»

Виталий Ерфилов назвал самую тяжелую черту характера .

– У каждого есть тяжелая черта характера. Какая у Третьяка?

– Эгоизм.

– В чем выражалось?

– Не давал никому играть! Кто сидел за ним – пропали как вратари.

– Это нормально.

– С его точки зрения – да. Говорил: «Я хочу играть все матчи, мне нужна практика». Надо так надо. Хотя черные полосы у него тоже были.

– Ну-ка напомните.

– Про первую мало кто знает – это финал молодежного чемпионата СССР в Новосибирске. Вели 3:0 после первого периода у «Трактора». Во втором сразу же забили четвертую. И расслабились. Сгорели 4:5. Владик не выручил. Заняли шестое место, что для ЦСКА катастрофа!

– Еще черные полосы?

– А вы не помните, как пропустил восемь от чехов на «Известиях»? Тихонов психолога привлек в команду – тот поработал с Третьяком.

– Есть у вас объяснение – почему после психолога провалился?

– А я знаю почему.

– Пусть узнают все.

– Внушал: «Чего тебе бояться-то? Расслабься, ты лучший вратарь мира...» А у Владика многое держалось на страхе. Он как двигатель. Страх подвести команду, страх навалить. Настраивался! Особенно страшно было в 1972-м – вот и сыграл как Бог. Просто тигр лютый.

– А психолог?

– Внушил, что Третьяку нечего бояться – тот и поверил. Вышел расслабленный. Ну и напускал!

– В Лэйк-Плэсиде психологов не было.

– Пропустил две – и Тихонов посчитал, что это много. Заменил на Мышкина.

А все почему? У Тихонова страхов было еще больше, чем у Третьяка! Леня Рейзер написал книжку со странным названием – что-то вроде «Синдром Тихонова». Там прямо сказано: основная двигающая черта Виктора Васильевича – страх за себя! Боялся проиграть!

– Вот как?

– Поэтому и держал хоккеистов месяцами на сборах. Следил за каждым. Его ж не приняли в !

– Кто?

– Харламов, Петров, Гусев... У Виктора Васильевича к тому моменту ни авторитета, ни побед. Создал звено – Жлуктов, Балдерис и Капустин. Стравил их со стариками. Стали соревноваться – и про Тихонова на время забыли, – сказал первый тренер Владислава Третьяка.