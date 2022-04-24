Валерий Каменский: «ЦСКА нужна острота в нападении. Надо мешать Кошечкину»

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Валерий Каменский отметил, что ЦСКА нужна острота в нападении.

В четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина клуб из Москвы всухую проиграл «Металлургу» (0:1, 1-3).

«Нельзя выиграть матч, когда ты не забрасываешь шайб. ЦСКА нужно забивать, тогда придут победы. Надо что-то менять в атаке и мешать Кошечкину, который выглядит великолепно. Армейцам нужна острота в нападении.

«Металлург» играет очень строго и тактически грамотно, здорово выглядят нападающие уральского клуба», – сказал вице-президент КХЛ по развитию. 

Похоже, ЦСКА исчерпал ресурсы для борьбы в финале. «Магнитка» весь матч сидела в своей зоне, но не дала создать и пары моментов

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