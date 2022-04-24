Сергей Федоров: «Горжусь командой, ЦСКА становится все крепче. Надеемся, нам хватит времени, чтобы завершить этот процесс»

высказался после поражения от (0:1, 1-3).

– У нас были все возможности сравнять счет. Мы выполнили определенную установку на игру.

На мой взгляд, мы сделали определенный шаг, но это не увенчалось взятием ворот. Побуду оптимистом. Готовимся к следующему матчу.

«Металлург» – быстрая, хорошо катающаяся команда. Но нам нужно в первую очередь обращать внимание на себя. Нужно посмотреть на себя в зеркало.

Тем не менее я горжусь командой. Мы становимся все крепче и крепче. Надеемся, нам хватит времени, чтобы завершить этот процесс.

– Этот шаг – более продолжительные и агрессивные позиционки?

– Возможно.

– По ходу серии у ЦСКА очень мало бросков из слота и много игры у бортов. Это сейчас главная проблема?

– Есть такое. Все может перевернуть один матч.

– В регулярке вы часто меняли вратаря на шестого полевого в овертайме. Это выглядело очень смело и удивительно. Почему сегодня так долго не меняли Федотова?

– Я не против удивления. Но, наверное, так сработали.

– Как продвигается восстановление ?

– Саша проходит определенный курс подготовки к следующему матчу. Решение по нему будет принято непосредственно перед игрой.

– По ходу матча не было каких-то кардинальных перемен в тройках. Со стороны это кажется бездействием. Можете объяснить, почему это не игра по накатанной?

– На слова поверите?

– Если объясните, то да.

– Спасибо. Такая жесткая критика. Да, в связи с травмой Саши мы должны были дать третьему звену определенную энергию. Но не считаю это самым сложным моментом. По сути игры, считаю, что было достаточно того, что мы в последние 7-8 минут перешли на игру в три звена. Мы наступали, но в завершении не смогли уколоть сетку ворот сопернику.

Думаю, у нас есть в этих трех тройках все необходимые ребята, которые могут забить. Но сегодня этого не случилось. Стараемся быть позитивными. Мы сегодня провели хорошую игру, – сказал главный тренер .