Артем Земченок: «Отверг предложение ЦСКА прошлым летом, это принципиальный соперник. В душе я спартаковец»

Теги Металлург Мг ЦСКА Спартак КХЛ Кубок Гагарина Егор Яковлев Артем Земченок Хоккей

Артем Земченок сообщил, что отверг предложение от ЦСКА прошлым летом.

Защитник «Металлурга» прокомментировал победу над московским клубом (1:0, 3-1) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина. Он стал автором победной шайбы.

«Не всегда получится забивать от четырех шайб и более. Было сегодня достаточно одной. Шли контратаки, но не было у нас той свежести.

Про Егора Яковлева даже нечего говорить. Он всем все доказал. Яковлев давно играет на высшем уровне. Стараюсь, чтобы он ставил рекорды. Удобно с ним играть.

В душе я спартаковец. Предложение от ЦСКА прошлым летом я отверг сразу. Все-таки у меня спартаковское прошлое. ЦСКА – принципиальный соперник, раздражитель. В финале больше стимула добыть победу», – сказал Земченок.

Яковлев набрал 15-е очко, установив рекорд плей-офф КХЛ для российских защитников

Похоже, ЦСКА исчерпал ресурсы для борьбы в финале. «Магнитка» весь матч сидела в своей зоне, но не дала создать и пары моментов

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