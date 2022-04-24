Артем Земченок: «Отверг предложение ЦСКА прошлым летом, это принципиальный соперник. В душе я спартаковец»

сообщил, что отверг предложение от ЦСКА прошлым летом.

Защитник прокомментировал победу над московским клубом (1:0, 3-1) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина. Он стал автором победной шайбы.

«Не всегда получится забивать от четырех шайб и более. Было сегодня достаточно одной. Шли контратаки, но не было у нас той свежести.

Про Егора Яковлева даже нечего говорить. Он всем все доказал. Яковлев давно играет на высшем уровне. Стараюсь, чтобы он ставил рекорды. Удобно с ним играть.

В душе я спартаковец. Предложение от ЦСКА прошлым летом я отверг сразу. Все-таки у меня спартаковское прошлое. ЦСКА – принципиальный соперник, раздражитель. В финале больше стимула добыть победу», – сказал Земченок.

Яковлев набрал 15-е очко, установив рекорд плей-офф КХЛ для российских защитников

Похоже, ЦСКА исчерпал ресурсы для борьбы в финале. «Магнитка» весь матч сидела в своей зоне, но не дала создать и пары моментов