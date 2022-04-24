Илья Воробьев: «Горжусь ребятами, что выстояли пять минут в конце второго периода. Остался еще один шаг»

после матча с ЦСКА (1:0, 3-1) сообщил, что гордится игроками «Металлурга».

– Горжусь своими ребятами, что выстояли пять минут в конце второго периода. Ребята здорово пластались, Вася [Кошечкин] тоже помог.

Там наложили несколько смен, и ребята просто встали. Ребята – красавцы! Если раньше можно было брать таймаут при пробросе, то сейчас нет.

– Как старались после такого приводить их в себя? Были ли какие-то манипуляции в перерыве?

– Манипуляций точно не было. Спросил у них, как они себя чувствуют. Сказал, чтобы они выдохнули.

– Вас удивляет Кошечкин?

– Я играл с ним, когда он был начинающим вратарем. Он здорово отыграл эти три игры.

Остался еще один шаг. Надеюсь, что сейчас успокоил ребят. Сказал им пару ласковых. Причем в прямом смысле ласковых, – сказал главный тренер .

Карпов провел 05:12 на льду в конце 2-го периода матча с ЦСКА, Дронов – 05:34, Минулин – 06:06

39-летний Кошечкин сделал шатаут во 2-й игре подряд. Он отразил 31 бросок в матче с ЦСКА