Сергей Черкас: «У Ротенберга и СКА есть все, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Под его руководством команда показывала интересный хоккей»

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Сергей Черкас положительно оценил работу Романа Ротенберга во главе СКА.

Команда проиграла ЦСКА (3-4 в серии) в финале Западной конференции.

– Насколько состоялся Роман Ротенберг как главный тренер?

– Я считаю, что для дебюта он отработал хорошо, такому результату на старте карьеры любой бы позавидовал. Кстати, как и Федоров, который пошел со своей командой дальше, но СКА лучше был в регулярке. Отличная работа – не только Ротенберга, конечно, но и всего тренерского штаба.

– Сам главный тренер СКА скромно заметил, что его судьбу будет решать руководство клуба. Заслуживает он, чтобы еще один шанс получить?

– Да, я считаю, что ему надо дать возможность работать дальше. У него и клуба есть все, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Видно, что под руководством этого человека команда показывала достаточно интересный хоккей. Это не отнять – что есть, то есть.

Выиграть регулярку в своей конференции с символическим отставанием от первого места в общем зачете не так просто. Да и довести серию с ЦСКА до седьмого матча просто так нельзя – москвичи до этого вынесли двух соперников из плей-офф с общим счетом 8-0. И в противостоянии с армейцами Москвы были ажиотаж, интрига. Именно это и нужно болельщикам, когда непонятно, кто выиграет. И мы это все увидели...

– Это да. Вероятно, Ротенберг рискнул, поставив на карту свою репутацию. После провала, допустим, в первом раунде ему наверняка была бы закрыта дальнейшая тренерская стезя.

– Думаю, да. Мне сложно даже комментировать его решение – так мог поступить только мужественный человек. Встать на мостик и попытаться сыграть хорошо, что у него получилось. Если бы он уступил в первом раунде минскому «Динамо», критики было бы очень много.

– Пятый раз подряд СКА уступил ЦСКА в финале Западной конференции. Есть ли здесь закономерность? Меняются тренеры, игроки, но москвичи постоянно сильнее.

– Раньше СКА был сильнее, обыгрывал москвичей, а сейчас ЦСКА перехватил инициативу. Да, пока это непреодолимый для питерцев рубеж, причины поражений надо искать. Кстати, возглавляли армейцев с Невы в ходе этой неудачной серии и более опытные тренеры. Но Ротенберг едва не добился цели, закрутив интригу в серии до упора. Поэтому и говорю, что оценить его работу надо однозначно положительно, – сказал экс-вратарь и тренер СКА.

Ротенберг останется главным тренером СКА («СЭ»)

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