Игроки и тренеры СКА получили бронзовые медали чемпионата КХЛ: «В следующем сезоне будем вновь сражаться за Кубок Гагарина»

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Игроки и тренеры СКА получили бронзовые медали чемпионата КХЛ.

Команда тренера Романа Ротенберга проиграла ЦСКА (3-4 в серии) в финале Западной конференции.

«Сезон-2021/22 завершен с бронзовыми медалями КХЛ.

Для многих армейцев награды стали первыми на взрослом уровне. Эти медали принадлежат и всем болельщикам, поддерживавшим СКА на протяжении всего сезона – ваша поддержка на арене и у экранов неизменно гнала команду вперед и помогала побеждать.

В следующем сезоне мы обязательно вернемся сильнее и вместе с вами будем вновь сражаться за Кубок Гагарина», – говорится в сообщении СКА.

Фото: телеграм-канал СКА

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