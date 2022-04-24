Роман Ротенберг: «СКА-1946 будет отвечать голами на провокации «Красной Армии» в следующем матче»

заявил, что будет отвечать голами на провокации «Красной Армии».

В пятом матче финала Кубка Харламова московская команда победила клуб из Санкт-Петербурга (6:2, 2-3 в серии).

В игре произошли две драки. получила 39 минут штрафа, СКА-1946 – 41 минуту.

«Соперник был прижат к стенке, ему надо было побеждать [в этом матче] любой ценой. Поэтому где-то начало нам не удалось: у нас молодая команда, вратарь 2004 года рождения. Нужно готовиться к следующей игре – здесь плей-офф, и важно восстановиться и подготовиться к следующей игре дома.

В матче были и стычки, и драки, соперник разменял нашего лучшего бомбардира на своего. В следующей встрече наши игроки будут побоевитее, на провокации будут отвечать голами.

Думаю, СКА-1946 постарается сыграть в свой хоккей и забить как можно больше, чтобы не сетовать на какие-то другие факторы. Должно помочь то, что мы сыграем следующий матч дома: и площадка своя, увереннее можно играть, спокойнее», – сказал главный тренер СКА.