Ротенберг о сезоне СКА: «Для многих это первые медали на взрослом уровне. Вернемся еще сильнее в следующем сезоне»

подвел итоги сезона СКА.

Питерская команда уступила ЦСКА (3-4 в серии) в финале Западной конференции.

«Завершили сезон основы с бронзой . Для многих это первые медали на взрослом уровне.

Спасибо всем, кто весь год работал ради этого результата: тренерам, игрокам и персоналу, нашему главному спонсору – группе компаний «Газпром».

Особенная благодарность – болельщикам за отличную поддержку!

Провели вечер вместе нашей большой семьей СКА. В следующем сезоне вернемся еще сильнее.

Дальше – больше! Болеем за нашу молодежку в финале Кубка Харламова! Хоккей будущего!» – написал главный тренер СКА.