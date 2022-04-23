Ротенберг о сезоне СКА: «Для многих это первые медали на взрослом уровне. Вернемся еще сильнее в следующем сезоне»

Роман Ротенберг подвел итоги сезона СКА.
Питерская команда уступила ЦСКА (3-4 в серии) в финале Западной конференции.
«Завершили сезон основы с бронзой КХЛ. Для многих это первые медали на взрослом уровне.
Спасибо всем, кто весь год работал ради этого результата: тренерам, игрокам и персоналу, нашему главному спонсору – группе компаний «Газпром».
Особенная благодарность – болельщикам за отличную поддержку!
Провели вечер вместе нашей большой семьей СКА. В следующем сезоне вернемся еще сильнее.
Дальше – больше! Болеем за нашу молодежку в финале Кубка Харламова! Хоккей будущего!» – написал главный тренер СКА.