Мильштейн о Пономареве в «Спартаке»: «Он вечером не знал, где будет играть утром. Это стабильное развитие? Когда Вася заиграет в НХЛ, все скажут: «Ах, какой талант!»

Дэн Мильштейн высказался о том, что иностранцы мешают развитию российских игроков.

– Приведите примеры, как иностранцы в КХЛ мешают развитию российской молодежи.

– Пожалуйста. Я смотрю статистику. Весь сезон в защите играли два финна – получал по 21 минуту в среднем за матч, Оливер Каски – 19:50 минуты.

При этом очень талантливый россиянин Семен Чистяков имел по 11:03 минуты за матч. А ведь он считается перспективным, и не просто так его «Нэшвилл» выбрал в четвертом раунде.

Потом начался плей-офф, Покка с Каски внезапно сорвались и уехали в Финляндию. «Авангард» остался с дефицитом защитников.

Начали в бой больше бросать Чистякова, но ведь вы сами не наиграли парня! Не развивали беднягу. А потом он еще травму получил. И что вышло? «Ястребы» вылетели из плей-офф.

– Так вы беспокоитесь, что в «Авангарде» плохо развивают игрока для «Нэшвилла»?

– Я понимаю, люди думают – Мильштейн хочет всех в Америку увезти. Но это не так. Нам не нужны хоккеисты только для АХЛ и юниорских лиг Канады. Нам нужны хоккеисты, которые могут выступать в НХЛ, стать звездами своих клубов и сборной России.

Вот вам другой пример. , когда выступал за , в среднем получал в КХЛ 4:53 минуты за матч. Набрал только 2 (1+1) очка в 14 играх.

Васю прогнали по всей вертикали клуба – молодежка, вышка, КХЛ. Он вечером не знал, где будет играть утром. Разве это стабильное развитие?

Но теперь Пономарев уехал в АХЛ, и в первых семи встречах за «Чикаго Вулвс» набрал 7 (1+6) очков. А когда Вася заиграет в , все скажут: «Ах, какой талант!»

– Это да.

– Возьмите Даниила Чайку, которого «Вегас» выбрал в 2021 году во втором раунде. В сезоне-2020/21 его отдавали в аренду в ЦСКА.

То он в «Звезде», то в «Красной Армии», то в молодежной сборной, то в КХЛ берут, давая по 10 минут за матч… Та же самая карусель, – сказал агент.