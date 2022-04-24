Алексей Дементьев: «У меня были вопросы к судейским решениям в третьем матче ЦСКА с «Металлургом»

поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и (1-2 в серии).

«Думаю, что ЦСКА найдет в себе силы показать совершенно иную игру, нежели предыдущая. Прошлый матч показал те моменты, которые позволяют «Металлургу» выигрывать. Лично у меня были вопросы к судейским решениям, что мне показалось странным на таком уровне. Когда, например, у игрока течет кровь.

Понятно, что это плей-офф, никому ни в коем случае нельзя расслабляться. Осталось не так много шагов, для того чтобы узнать, кто настоящий чемпион. Сегодня нас ждет системообразующий матч, который либо загонит ЦСКА в угол, либо уравняет шансы команд», – сказал агент.

«Магнитка» уже ведет в финале – благодаря канадцу, от которого отказался ЦСКА. В «Вашингтоне» его называли «советским игроком»