Кожевников о том, что у России могут отобрать ЧМ-2023: «Подлецы и негодяи. Что сказать, такого президента ИИХФ выбрали»

поделился мыслями о том, что у России могут отобрать ЧМ-2023.

– Негодяи, у меня нет других слов. Что сказать, такого президента Международной федерации хоккея выбрали. Хотя официального решения пока нет, мы еще побьемся за ЧМ-2023. Там есть люди, которые нас поддерживают, пусть их немного.

– Другая страна вряд ли проведет этот чемпионат мира на таком уровне, как Россия?

– У нас умеют проводить турниры, и все довольные остаются. Лучшие чемпионаты проводились в нашей стране. Они же не об этом думают, а о политике. Вот в теннисе приятно, что все выступают за то, чтобы наших спортсменов не отстраняли. Хотя все равно так делают.

Что еще сказать – подлецы и негодяи. Надо министерству спорта думать, как наших людей продвигать во все мировые федерации. Надо, чтобы были люди, которые боролись бы за российских спортсменов. Чтобы не понты гнули на презентациях, а работали. Из личных отношений складывается много, поэтому нужно наших людей продвигать везде, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

ИИХФ примет решение о месте проведения ЧМ-2023 на последней неделе апреля