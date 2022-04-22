Александр Кожевников: «Зарипов – икона «Ак Барса». Ему надо договариваться с новым тренером и играть»

Александр Кожевников поделился мыслями о будущем Даниса Зарипова.

«Данис Зарипов неплохо этот сезон провел, да и в прошлом хорошо смотрелся. Получше некоторых легионеров «Ак Барса». Тренером он сам вроде не хочет. Рано или поздно ему придется набираться опыта вторым или третьим тренером. Хотя у него опыт, конечно, большой. Но тренерство имеет свои нюансы – когда стоишь на скамейке, это совсем другая вещь.

Он тонкий игрок, ему не надо биться головой о стену. Он хорошо катается, главное, чтобы здоровье ему позволяло дальше играть. Если у Зарипова есть желание играть, то почему бы и нет. В советские времена сидело в голове, что игроку исполняется 30 лет, и игрока надо убирать из команды. Времена изменились.

Я думаю, что сейчас Зарипову надо договариваться с новым тренером и играть. Его должны поддержать, все же Зарипов – икона «Ак Барса», по большому счету. Данис – молодец, что тут можно сказать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.