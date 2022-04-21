Никита Квартальнов: «Для конкуренции с НХЛ лимит на легионеров надо отменить. Это больше политический вопрос, затрагивающий философию России»

Теги ФХР НХЛ КХЛ Министерство спорта России лимит на легионеров Политика Никита Квартальнов Хоккей

Никита Квартальнов считает, что уменьшение лимита на легионеров приведет к падению уровня КХЛ.

«Возможно, данное решение связано с отъездом некоторых иностранных игроков с действующими контрактами по ходу плей-офф. Кто-то считает их предателями, но я встану на сторону хоккеистов. На них оказывалось колоссальное давление из своих государств. Доходило даже до угроз. Игроки думали совершенно о другом. Мысли были не о хоккее.

Конечно, были те, кто уехал домой исключительно по политическим соображениям. Но таких – единицы. Ребята держались за свои места, но мысленно думали не о хоккее. Двоякая ситуация.

Для конкуренции с НХЛ лимит необходимо отменить. Это больше политический вопрос, затрагивающий философию нашей страны. Раз разрешено пять иностранцев – остальные места займут местные игроки. Реальная конкуренция в любом случае способствует прогрессу.

Когда на одно место претендуют русский и иностранец, то у того же русского игрока больше мотивации – доказать, что он достоин играть. А когда легионеров всего пять, это работает как демотивирующий фактор. Наверное, я бы отменил лимит, но не мне решать. В Министерстве спорта и ФХР работают люди, которые знают, что делают. Полагаю, у них есть аргументы в защиту лимита.

Сокращение иностранных игроков приведет к незначительному падению уровня лиги. Большинство хоккеистов, которые приезжают играть в КХЛ, приносят в нашу лигу что-то новое. Многие прошли НХЛ и обладают хорошим мастерством. С точки зрения конкуренции российским игрокам будет проще.

Генеральным менеджерам клубов КХЛ нельзя было ошибаться и при пяти иностранцах, а при трех – тем более. Селекция будет более точечной. Ценовая политика на легионеров повысится. Клубы будут выделять деньги на иностранцев топ-уровня, чтобы заполнить три вакансии.

Ужесточится борьба на рынке за сильных российских игроков, особенно за неограниченных свободных агентов. Мастеровитых хоккеистов не так много. Приезжающие в КХЛ легионеры преимущественно решали серьезные задачи. Соответственно, если освободятся два места, клубы будут искать обученных русских игроков на ведущие позиции», - считает хоккейный агент, экс-нападающий ЦСКА, «Нефтехимика» и «Сибири»

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