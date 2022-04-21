Никита Квартальнов: «Для конкуренции с НХЛ лимит на легионеров надо отменить. Это больше политический вопрос, затрагивающий философию России»

считает, что уменьшение лимита на легионеров приведет к падению уровня КХЛ.

«Возможно, данное решение связано с отъездом некоторых иностранных игроков с действующими контрактами по ходу плей-офф. Кто-то считает их предателями, но я встану на сторону хоккеистов. На них оказывалось колоссальное давление из своих государств. Доходило даже до угроз. Игроки думали совершенно о другом. Мысли были не о хоккее.

Конечно, были те, кто уехал домой исключительно по политическим соображениям. Но таких – единицы. Ребята держались за свои места, но мысленно думали не о хоккее. Двоякая ситуация.

Для конкуренции с лимит необходимо отменить. Это больше политический вопрос, затрагивающий философию нашей страны. Раз разрешено пять иностранцев – остальные места займут местные игроки. Реальная конкуренция в любом случае способствует прогрессу.

Когда на одно место претендуют русский и иностранец, то у того же русского игрока больше мотивации – доказать, что он достоин играть. А когда легионеров всего пять, это работает как демотивирующий фактор. Наверное, я бы отменил лимит, но не мне решать. В Министерстве спорта и работают люди, которые знают, что делают. Полагаю, у них есть аргументы в защиту лимита.

Сокращение иностранных игроков приведет к незначительному падению уровня лиги. Большинство хоккеистов, которые приезжают играть в КХЛ, приносят в нашу лигу что-то новое. Многие прошли НХЛ и обладают хорошим мастерством. С точки зрения конкуренции российским игрокам будет проще.

Генеральным менеджерам клубов КХЛ нельзя было ошибаться и при пяти иностранцах, а при трех – тем более. Селекция будет более точечной. Ценовая политика на легионеров повысится. Клубы будут выделять деньги на иностранцев топ-уровня, чтобы заполнить три вакансии.

Ужесточится борьба на рынке за сильных российских игроков, особенно за неограниченных свободных агентов. Мастеровитых хоккеистов не так много. Приезжающие в легионеры преимущественно решали серьезные задачи. Соответственно, если освободятся два места, клубы будут искать обученных русских игроков на ведущие позиции», - считает хоккейный агент, экс-нападающий ЦСКА, «Нефтехимика» и «Сибири»