Ник Дженсен: «Овечкин заряжает весь «Вашингтон» своей энергией. С таким капитаном возможно все»

прокомментировал игру в матче с «Вегасом» (3:4 ОТ).

Благодаря дублю россиянин достиг отметки 50 шайб за сезон в 9-й раз за карьеру, повторив рекорд НХЛ.

– Что вы думаете об Александре Овечкине, который сегодня сделал дубль, забросив 50-ю шайбу в сезоне?

– Мы в команде любим как индивидуальные, так и командные успехи. И мы очень рады, что каждый раз Овечкин заряжает весь коллектив своей энергией, ведет к победам. Мы знаем, что с таким капитаном возможно все, даже когда мы уступаем в счете в две шайбы.

Овечкин забил сегодня отличные голы, здорово реализовал свои моменты. Мы имели шанс взять два очка в Лас-Вегасе. Но, к сожалению, получилось только одно.

– Вы слышали, как болельщики на чужой арене скандировали: «Ови! Ови!»?

– Нет, я не слушаю фанатов во время матча. Но здорово, если так было, – сказал защитник .