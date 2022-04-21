Овечкин про 3:4 с «Вегасом»: «Поражение закрыло бы для них дорогу в плей-офф. У них открылось второе дыхание в 3-м периоде»

прокомментировал поражение от (3:4 ОТ).

В этой игре россиянин достиг отметки 50 шайб за сезон в 9-й раз за карьеру, повторив рекорд , который принадлежит Уэйну Гретцки и .

– Я не думаю, что исполнение с нашей стороны было ужасным. Но «Вегас» находится в очень тяжелой ситуации, первое же поражение закрывает для них дорогу в плей-офф. Так что…

Мы старались показать лучшее, на что способны. Но когда мы вели 2:1, они начали третий период с того, что забросили две шайбы. Это словно открыло второе дыхание у игроков «Вегаса».

Лично я мог забивать еще, но не получилось реализовать выход один в ноль на вратаря. Ну, что поделаешь, еще один гол не получился. Но матч был веселым. Тяжелое поражение, но мы должны двигаться дальше.

– Жаль, что тот выход не реализовали. Мог бы вообще быть хет-трик.

– Ну да. Но здесь мне только на себя надо пенять. Может, слишком задумался, исполняя момент. А это вообще не моя игра, я так не делаю, – сказал форвард.

🎆Овечкин!!! Есть 50 голов за сезон (9-й раз в карьере!) – догнал Гретцки и Босси, обошел Селянне, вошел в топ-20 бомбардиров