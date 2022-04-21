Николишин о 50 голах Овечкина: «Каждый день какой-то рекорд бьет. Реальное его величие узнаем, когда он закончит»

высоко оценил достижения форварда .

В матче с «Вегасом» (3:4 ОТ) россиянин достиг отметки 50 шайб за сезон в 9-й раз за карьеру, повторив рекорд НХЛ.

Он занимает третье место среди лучших снайперов в истории лиги (780 голов). Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Отношусь к этому положительно, и я не смотрю на возраст. Неважно, сколько лет, если ты действующий спортсмен.

Сейчас пришла такая пора, когда Сашка каждый день и каждую игру какой-то рекорд бьет. Он большой молодец. Честь ему и хвала.

Думаю, что реальные его ценность и величие мы узнаем только тогда, когда он закончит», – сказал чемпион мира.

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