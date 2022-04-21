Михайлов о просьбе Овечкина не удалять игрока «Вегаса»: «Не только великий, но и джентльмен»

Борис Михайлов назвал форварда джентльменом.

Нападающий в матче с (3:4 ОТ) после контакта с форвардом подсказал судьям, что удалять соперника за это не стоит.

«И без этого поступка он великий. Это еще раз подтверждает: он молодец, понял, что нападающий не так фолил, что можно было удалять. Получается, не только великий, но и джентльмен.

И без того, что он стал третьим хоккеистом, забрасывающим 50 шайб за сезон на протяжении девяти лет, он великий хоккеист. У него есть цель: побить все рекорды. Он к этому стремится.

Скажу ему: Саша, давай. Поддержим его. Считаю, что ему все по силам, но все зависит от него», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Фэйр-плэй Овечкина: попросил судей не удалять соперника. И его послушались!