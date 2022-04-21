Тренер молодежки «Металлурга» о родителях игроков: «На уме слава, контракты, машины, детей часто ведут в хоккей против воли. Культ тренера упал, относятся так, что он всем должен»

Главный тренер молодежной команды высказался о родителях хоккеистов.

35-летний Станислав Шумик провел первый сезон во главе и дошел с командой до второго раунда плей-офф .

– Николай Заварухин говорил, что многие выпускники боятся работать тренерами только из-за нежелания пересекаться с родителями. Это правда тяжело?

– Поверьте, оставил в школе очень много нервных клеток. Но это был колоссальный опыт. Когда заканчиваешь с хоккеем и начинаешь окунаться в тренерскую деятельность, то первая твоя мысль: «Эх, как сейчас всех научу! Как натренирую!»

А на самом деле выходишь и понимаешь, что ничего в принципе не знаешь. В общении с детьми много тонкостей. Да и родители попадаются разные.

Были моменты, когда люди искали физического контакта. Правда, я сразу это пресекал. Найти общий язык с родителями сложно. Как и сложно указать на то, что они неправильно относятся к своему ребенку: «Мы в него вкладываем – значит, он нам со временем должен! Должен заработать большой контракт и стать звездой!»

Они не задумываются, что ребенок в первую очередь должен расти здоровым как в плане физического развития, так и в плане восприятия внешнего мира. Потому что хоккей – это коллектив, умение общаться и выстраивать отношения в нем. На эту социальную адаптацию они не обращают внимание. У них на уме какая-то слава, контракты, машины, квартиры. Не говоря о том, что зачастую детей ведут в хоккей против их воли.

Нужно привлекать и мотивировать молодых тренеров начинать работать с маленькими детьми, чтобы они проходили некий лифт. К сожалению, сейчас в детских школах культ тренера и его авторитет упал. К тренеру относятся так, что он всем должен.

Для нас в детстве тренер был вторым отцом. Наши родители ходили и заглядывали ему в рот. Сейчас все немного по-другому. Родители относятся к тренеру менее уважительно. Может поэтому тренерами становятся не так активно, – сказал Шумик.