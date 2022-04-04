Глава МХЛ Гуськов считает, что Гребенкин, Смирнов, Неучев и Грудинин могут закрепиться в КХЛ в следующем сезоне

Теги Металлург Мг ЦСКА Витязь Автомобилист Александр Гуськов КХЛ МХЛ Стальные Лисы Красная Армия Авто Русские Витязи ТАСС Владимир Грудинин Николай Смирнов Никита Гребенкин Виктор Неучев Хоккей

Александр Гуськов назвал игроков МХЛ, которые способны заиграть в КХЛ.

«Я вижу такой потенциал у Николая Смирнова из «Русских Витязей», Никиты Гребенкина из «Стальных Лис», Виктора Неучева из «Авто» и Владимира Грудинина из «Красной Армии». Эти ребята получили шанс, и в следующем сезоне руководство будет их иметь ввиду.

Это говорит о том, что наша вертикаль работает и многие переступают Высшую хоккейную лигу и запрыгивают в КХЛ. Это самый лучший вариант попасть из молодежного хоккея во взрослый.

Не всегда получается сразу закрепиться, мы это понимаем, но они уже заслужили вызов, значит, доказали, что достойны этого», – заявил вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные