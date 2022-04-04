Глава МХЛ Гуськов считает, что Гребенкин, Смирнов, Неучев и Грудинин могут закрепиться в КХЛ в следующем сезоне

Александр Гуськов назвал игроков МХЛ, которые способны заиграть в КХЛ.
«Я вижу такой потенциал у Николая Смирнова из «Русских Витязей», Никиты Гребенкина из «Стальных Лис», Виктора Неучева из «Авто» и Владимира Грудинина из «Красной Армии». Эти ребята получили шанс, и в следующем сезоне руководство будет их иметь ввиду.
Это говорит о том, что наша вертикаль работает и многие переступают Высшую хоккейную лигу и запрыгивают в КХЛ. Это самый лучший вариант попасть из молодежного хоккея во взрослый.
Не всегда получается сразу закрепиться, мы это понимаем, но они уже заслужили вызов, значит, доказали, что достойны этого», – заявил вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея.