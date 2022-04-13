В новом формате МХЛ предусмотрен дополнительный раунд за выход в плей-офф. Будет разделение на два дивизиона – «Золотой» и «Серебряный»

Александр Гуськов заявил, что следующий сезон пройдет в новом формате.

«Западная и Восточная конференции остаются, но они будут разделены на два дивизиона – «Золотой» и «Серебряный».

В «Золотых» будет девять команд, что касается «Серебряных», то на данный момент на Западе будет девять, на Востоке – восемь. Самое главное в новой схеме – конкурентоспособность каждой команды.

В «Золотых» дивизионах первые пять команд по итогам регулярного чемпионата автоматически попадают в плей-офф.

Шестое, седьмое и восьмое места играют дополнительный раунд с первым, вторым и третьим местами «Серебряного» дивизиона за попадание в плей-офф.

Борьба идет не только за первую восьмерку, но и за девятое место, которое дает право играть в «Золотом» дивизионе в следующем сезоне.

Ценность завоеванного места возрастает в разы, – сказал вице-президент по развитию молодежного хоккея.