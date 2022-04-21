Николишин об Овечкине: «Мы все ждем с нетерпением, чтобы он побил рекорд Гретцки. Он идет к своей цели»

Андрей Николишин поделился мнением об Александре Овечкине.

В матче с «Вегасом» (3:4 ОТ) россиянин достиг отметки 50 шайб за сезон в 9-й раз за карьеру, повторив рекорд НХЛ.

Он занимает третье место среди лучших снайперов в истории лиги (780 голов). Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Любые рекорды важны, повторение рекордов важно. Сашка – действующий хоккеист, несколько лет карьеры у него еще впереди, поэтому я думаю, это промежуточный этап.

Мы все ждем с нетерпением, чтобы он побил рекорд Гретцки. Он идет к своей цели и, наверное, к цели его болельщиков, российских болельщиков.

17 сентября Овечкину исполнится 37 лет? Я не сторонник смотреть в паспорт, но раз люди любят туда заглядывать, это только еще увеличивает и преумножает его достоинства», – сказал чемпион мира.

🎆Овечкин!!! Есть 50 голов за сезон (9-й раз в карьере!) – догнал Гретцки и Босси, обошел Селянне, вошел в топ-20 бомбардиров