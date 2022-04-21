Вячеслав Фетисов: «Овечкин неумолимо движется к легенде мирового спорта»

поделился мыслями об игре .

В матче с «Вегасом» (3:4 ОТ) россиянин достиг отметки 50 шайб за сезон в 9-й раз за карьеру, повторив рекорд НХЛ.

«Переживаю и болею за Сашу. Он молодец, преодолел очередной рубеж. Чтобы забрасывать 50 шайб за сезон нужно иметь не только снайперские способности, но и психологию. Он неумолимо движется к легенде мирового спорта.

Если он побьет рекорд Гретцки, то это будет достижение, которое оценит весь мировой спорт. Надо пожелать ему здоровья на этом пути. Чтобы все намеченные цели были выполнены. Помимо здоровья, у него есть другие цели тоже.

Понимаю, в какой ситуации находится он и все наши ребята. Просто уважение. Других слов нет», – сказал двукратный олимпийский чемпион.