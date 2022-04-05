Морозов о втором клубе из Беларуси в КХЛ: «Никаких предложений и финансовых гарантий на данный момент не поступало»

высказался о возможном увеличении количества белорусских команд в КХЛ.

«Разговаривали с руководителем федерации Беларуси, представитель минского «Динамо» был на совете. Было обсуждение в министерстве спорта о создании еще одной команды для КХЛ, но на данный момент никаких предложений и финансовых гарантий не поступало.

Пока белорусы думают о вступлении в , но, опять же, без конкретики. Отправили им все необходимые условия для вхождения», – сказал президент КХЛ.

22 клуба сыграют в КХЛ в сезоне-2022/23. Новичков вместо «Йокерита» и рижского «Динамо» не будет