Морозов о втором клубе из Беларуси в КХЛ: «Никаких предложений и финансовых гарантий на данный момент не поступало»

Алексей Морозов высказался о возможном увеличении количества белорусских команд в КХЛ.
«Разговаривали с руководителем федерации Беларуси, представитель минского «Динамо» был на совете. Было обсуждение в министерстве спорта о создании еще одной команды для КХЛ, но на данный момент никаких предложений и финансовых гарантий не поступало.
Пока белорусы думают о вступлении в МХЛ, но, опять же, без конкретики. Отправили им все необходимые условия для вхождения», – сказал президент КХЛ.
22 клуба сыграют в КХЛ в сезоне-2022/23. Новичков вместо «Йокерита» и рижского «Динамо» не будет