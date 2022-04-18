Артем Божко: «Ротенберг – не чужой человек для хоккея России. Когда смотришь столько хоккея, анализируешь, начинаешь применять навыки на практике»

Теги ЦСКА СКА Альберт Лещев Валерий Брагин КХЛ Кубок Гагарина Константин Шафранов Роман Ротенберг Артем Божко Хоккей

Артем Божко высказался про главного тренера СКА Романа Ротенберга.

– Тренеры-дебютанты – Сергей Федоров и Роман Ротенберг – показали свою тренерскую мысль?

– Пока рано делать выводы по их работе. Ротенберга официально назначили на должность тренера 4 января, то есть он работает чуть больше трех месяцев.

Понятно, что уже сейчас можно подметить определенные детали. Мне, например, импонирует, как СКА проводит вторые периоды. Они выгодно для себя используют ближнюю скамейку и другим командам лиги стоит поучиться этому у СКА.

Кроме последнего матча в серии с ЦСКА, армейцы с берегов Невы не проигрывали вторые периоды и в первых пяти матчах серии создавали разницу в счете именно во второй двадцатиминутке.

Что касается стратегии СКА, то можно сказать, что руководители сделали правильный ход. Стали подключать молодежь и если в следующем сезоне легионеров не будет, то СКА – фаворит. Есть откуда черпать резервы.

– Ротенберг – человек, далекий от тренерского ремесла, – что-то может дать мастеровитому СКА? 

– Не все великие тренеры в прошлом великие игроки. В футболе, например, есть Жозе Моуриньо и Леонид Слуцкий. В хоккее – Боб Хартли, человек, который выигрывал все чемпионаты, в которых работал.

Ротенберг – далеко не чужой человек для нашего хоккея, постоянно был в системе российского хоккея. Когда смотришь столько хоккея, анализируешь, волей-неволей начинаешь применять полученные навыки на практике.

– У СКА опытный штаб.

– Возможно, но давайте посмотрим, кто у них есть. Валерий Брагин, который на клубном уровне работал не так много. В основном – это работа на краткосрочных турнирах и молодежном чемпионате мира. Это совершенно другая специфика, как и собственно подготовка к ним. Психология другая – одно дело работать с молодыми игроками, другое – с состоявшимися хоккеистами. А тем более со звездами. 

Альберт Лещев был главным тренером в юношеской сборной, и, как в случае с Брагиным, должного опыта на взрослом уровне у него нет. Константин Шафранов – согласен, специалист хороший и опытный. В большинстве, кстати, СКА выглядел лучше, чем ЦСКА. Правда, не так часто они играли в нем. 

Поэтому, мне кажется, что тренерский штаб СКА нуждается в усилении, – сказал комментатор «КХЛ ТВ» в интервью «Бизнес Online».

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