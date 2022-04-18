Артем Божко: «Ротенберг – не чужой человек для хоккея России. Когда смотришь столько хоккея, анализируешь, начинаешь применять навыки на практике»

Артем Божко высказался про главного тренера СКА .

– Тренеры-дебютанты – Сергей Федоров и Роман Ротенберг – показали свою тренерскую мысль?

– Пока рано делать выводы по их работе. Ротенберга официально назначили на должность тренера 4 января, то есть он работает чуть больше трех месяцев.

Понятно, что уже сейчас можно подметить определенные детали. Мне, например, импонирует, как СКА проводит вторые периоды. Они выгодно для себя используют ближнюю скамейку и другим командам лиги стоит поучиться этому у СКА.

Кроме последнего матча в серии с ЦСКА, армейцы с берегов Невы не проигрывали вторые периоды и в первых пяти матчах серии создавали разницу в счете именно во второй двадцатиминутке.

Что касается стратегии СКА, то можно сказать, что руководители сделали правильный ход. Стали подключать молодежь и если в следующем сезоне легионеров не будет, то СКА – фаворит. Есть откуда черпать резервы.

– Ротенберг – человек, далекий от тренерского ремесла, – что-то может дать мастеровитому СКА?

– Не все великие тренеры в прошлом великие игроки. В футболе, например, есть Жозе Моуриньо и Леонид Слуцкий. В хоккее – Боб Хартли, человек, который выигрывал все чемпионаты, в которых работал.

Ротенберг – далеко не чужой человек для нашего хоккея, постоянно был в системе российского хоккея. Когда смотришь столько хоккея, анализируешь, волей-неволей начинаешь применять полученные навыки на практике.

– У СКА опытный штаб.

– Возможно, но давайте посмотрим, кто у них есть. , который на клубном уровне работал не так много. В основном – это работа на краткосрочных турнирах и молодежном чемпионате мира. Это совершенно другая специфика, как и собственно подготовка к ним. Психология другая – одно дело работать с молодыми игроками, другое – с состоявшимися хоккеистами. А тем более со звездами.

был главным тренером в юношеской сборной, и, как в случае с Брагиным, должного опыта на взрослом уровне у него нет. – согласен, специалист хороший и опытный. В большинстве, кстати, СКА выглядел лучше, чем . Правда, не так часто они играли в нем.

Поэтому, мне кажется, что тренерский штаб СКА нуждается в усилении, – сказал комментатор «КХЛ ТВ» в интервью «Бизнес Online».