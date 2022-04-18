Николишин о СКА: «Система игры – яркий пример того, что делает Брагин. Явно подкидывал идеи, за которые Ротенберг цеплялся»

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Андрей Николишин высказал мнение о том, кто определял игровой стиль СКА.

– Вы считаете, что роль Брагина в определении стиля игры очень велика?

– Сто процентов. При всем уважении ко всем действующим лицам, система игры СКА просто яркий пример того, что обычно делает Брагин.

Может, он и отошел на второй план, но явно подкидывал идеи, за которые Ротенберг цеплялся.

– При этом три победы над ЦСКА такой стиль принес.

– Скажу так: СКА – хорошая, но довольно средняя команда с двумя топовыми защитниками – Лехтоненом и Фантенбергом.

Но у ЦСКА явно спали лидеры. Думаю, после того, как счет стал 2-3, что-то произошло внутри. Не могу знать, кто с ними поговорил, тренеры или менеджеры, но они проснулись.

В последних двух играх тот же Слепышев стал брать шайбу и везти к воротам. Делать то, в чем он силен.

Григоренко стал бросать отовсюду, а не только со своей точки. Окулов стал больше играть с шайбой, а не заниматься лишь открываниями.

– В финале ЦСКА ждет «Металлург», который достаточно легко прошел «Трактор».

– Челябинск на порядок медленнее «Магнитки». «Металлург» отдал им шайбу, но со своей скоростью «Трактор» ничего не может сделать, ни втащить в зону, ни преимущество там создать.

Теперь смотрим на заброшенные шайбы магнитогорцев – почти все в контратаках. Потому что Челябинск нигде не успевал.

– Но у ЦСКА же со скоростью проблем нет?

– Все равно у Магнитогорска будет преимущество в скорости нападающих и быстроте принятия решений.

ЦСКА много играет персонально, а «Магнитка» за счет движения и комбинаций вынудит обороняющихся терять своих хоккеистов. Отсюда могут возникать разрывы и моменты, – сказал чемпион мира.

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