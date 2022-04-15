Александр Юдин: «СКА – самый стабильный клуб КХЛ. С 2015 года играет либо в финале конференции, либо в финале Кубка Гагарина»

назвал СКА самым стабильным клубом .

Питерская команда уступила ЦСКА (3-4 в серии) в финале Западной конференции.

«Еще в начале серии, когда москвичи выиграли в Санкт-Петербурге и получили преимущество своей площадки, я сказал, что это только начало и шансы команд на выход в финал Кубка Гагарина примерно равны.

Молодая питерская команда дважды сравнивала счет в серии, а после пятой игры вышла вперед.

Мне вообще импонирует команда Романа Ротенберга. Добиться баланса опыта и молодости нелегко, но тренерам СКА это удалось.

Посмотрите, как работает клубная вертикаль! СКА – единственный клуб, который был представлен во всех лигах в полуфиналах – КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

И пусть двум командам не удалось выйти в финал – ничего страшного. СКА на равных бился с крепким по составу ЦСКА.

К слову, СКА является самым стабильным клубом в КХЛ. Играет либо в финале Кубка Гагарина, либо в финале Западной конференции с 2015 года.

У СКА, на мой взгляд, хорошая перспектива. В следующем сезоне эта команда будет главным претендентом на , – заявил бывший хоккеист питерского клуба.

У Романа Ротенберга странные отношения с кубковой бородой: брился между раундами, отрастил специально под ЦСКА