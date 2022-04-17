Петр Воробьев: «Ротенберг показал себя достойно против мощного ЦСКА. Но у помощников недостаточно победного опыта в КХЛ»

положительно оценил работу во главе СКА.

– СКА пять лет не может выйти в финал Кубка Гагарина – в чем причины?

– Их несколько. Постоянная смена состава – многие ведущие ребята уезжают в НХЛ, другие заканчивают карьеру, как Дацюк или Ковальчук.

Также смена тренерских составов, это не укрепляет позиции клуба. Усиление в штабе СКА произошло только одно – появился Роман Ротенберг. Это молодой тренер, но в противостоянии с мощным ЦСКА он показал себя достойно.

Настрой у команды был сумасшедший, и Ротенберг здесь оказал сильное влияние. Проиграть в седьмом матче полуфинала, да и добраться до полуфинала – это серьезный показатель. Однако у его помощников недостаточно победного опыта в .

У ЦСКА же, напротив, тренеры давно работают с командой и уже становились чемпионами – Корешков, Якубов, а по ходу этого сезона вернули из «Звезды» Чебатуркина, который до этого несколько лет работал с главной командой.

И в составе много игроков, которые выигрывали Кубок Гагарина, в отличие от СКА, – сказал заслуженный тренер России.

СКА провалил концовку серии с ЦСКА. За два важных матча – один гол и абсолютная беспомощность впереди