Лавиолетт о Кузнецове: «Он очень хорош на протяжении всего сезона. Его скорость и креативность добавляют «Вашингтону» динамики»

Тренер «Вашингтона» похвалил игру Евгения Кузнецова в этом сезоне НХЛ.
В матче с «Баффало» (4:3 Б) Кузнецов отметился результативной передачей, доведя серию игр с очками до 11.
Это лучшая серия для игроков «Кэпиталс», начиная с ноября-декабря 2018 года, когда Александр Овечкин набирал очки в 14 матчах подряд.
«Кузнецов очень хорош на протяжении всего сезона, начиная с тренировочного лагеря и стартовых матчей.
Его скорость, креативность и атакующие навыки добавляют нам динамики. Он в самом деле увеличивает наш темп при игре в атаке», – сказал Питер Лавиолетт.