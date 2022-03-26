Лавиолетт о Кузнецове: «Он очень хорош на протяжении всего сезона. Его скорость и креативность добавляют «Вашингтону» динамики»

Тренер похвалил игру в этом сезоне .

В матче с «Баффало» (4:3 Б) Кузнецов отметился результативной передачей, доведя серию игр с очками до 11.

Это лучшая серия для игроков «Кэпиталс», начиная с ноября-декабря 2018 года, когда Александр Овечкин набирал очки в 14 матчах подряд.

«Кузнецов очень хорош на протяжении всего сезона, начиная с тренировочного лагеря и стартовых матчей.

Его скорость, креативность и атакующие навыки добавляют нам динамики. Он в самом деле увеличивает наш темп при игре в атаке», – сказал .