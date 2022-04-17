Зукарелло установил новый рекорд «Миннесоты» по передачам за сезон (52). У Капризова – 50

установил новый рекорд «Миннесоты» по передачам за сезон – 52.

34-летний норвежец набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (5:6 ОТ). У него 74 (22+52) очка в 66 матчах.

Зукарелло превзошел достижение форварда в сезоне-2007/08 (50 передач в 81 матче).

Рекорд Бушара в этом сезоне может превзойти и , у которого тоже 50 передач на данный момент.

После завершения регулярного чемпионата станет известно, кто из них зафиксирует новую рекордную отметку.

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