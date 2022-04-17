Сушинский о Капризове: «Его потенциал безграничен. Уверен, что это не последний рекорд в НХЛ, еще много побьет»

Теги Миннесота Максим Сушинский НХЛ Кирилл Капризов Чемпионат.com Хоккей

Максим Сушинский считает, что потенциал Кирилла Капризова безграничен. 

Сегодня 24-летний нападающий стал рекордсменом «Миннесоты» по голам за один сезон, забросив 43-ю шайбу. 

«Верил, что Капризов так ворвется в элиту. Его потенциал безграничен, он работает над собой, большой молодец. Уверен, что это не последний его рекорд в НХЛ. Еще много побьет.

В Миннесоте игрока узнают сразу же, как ты туда приехал, а уж Кириллу с его показателями прохода не дают.

Его уже можно назвать звездой НХЛ. Но, конечно, важно классно выступить в плей-офф», – сказал экс-форвард сборной России и «Миннесоты». 

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