Сушинский о Капризове: «Его потенциал безграничен. Уверен, что это не последний рекорд в НХЛ, еще много побьет»

считает, что потенциал безграничен.

Сегодня 24-летний нападающий стал рекордсменом «Миннесоты» по голам за один сезон, забросив 43-ю шайбу.

«Верил, что Капризов так ворвется в элиту. Его потенциал безграничен, он работает над собой, большой молодец. Уверен, что это не последний его рекорд в НХЛ. Еще много побьет.

В Миннесоте игрока узнают сразу же, как ты туда приехал, а уж Кириллу с его показателями прохода не дают.

Его уже можно назвать звездой . Но, конечно, важно классно выступить в плей-офф», – сказал экс-форвард сборной России и «Миннесоты».

Русские зарубились перед плей-офф: Бучневич набрал три очка, Капризов побил очередной рекорд «Миннесоты»