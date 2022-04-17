Фетисов о Капризове: «Пример идеального развития карьеры хоккеиста»

Теги Миннесота Вячеслав Фетисов НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о новом рекорде Кирилла Капризова

24-летний нападающий стал рекордсменом «Миннесоты» по голам за один сезон, забросив свою 43-ю шайбу в игре с «Сент-Луисом».

«Отличные новости, рад за Кирилла. Пример идеального развития карьеры хоккеиста. Самое важно, чтобы он не сбавлял обороты и уже основательно закрепился в качестве лидера своей команды и всей лиги.

Кирилл – толковый парень и сам разберется, как справляться с такой популярностью. Опыт есть, все-таки Капризов – олимпийский чемпион. Главное, чтобы не зазвездился», – сказал депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

Русские зарубились перед плей-офф: Бучневич набрал три очка, Капризов побил очередной рекорд «Миннесоты»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные