Фетисов о Капризове: «Пример идеального развития карьеры хоккеиста»

Вячеслав Фетисов высказался о новом рекорде Кирилла Капризова.
24-летний нападающий стал рекордсменом «Миннесоты» по голам за один сезон, забросив свою 43-ю шайбу в игре с «Сент-Луисом».
«Отличные новости, рад за Кирилла. Пример идеального развития карьеры хоккеиста. Самое важно, чтобы он не сбавлял обороты и уже основательно закрепился в качестве лидера своей команды и всей лиги.
Кирилл – толковый парень и сам разберется, как справляться с такой популярностью. Опыт есть, все-таки Капризов – олимпийский чемпион. Главное, чтобы не зазвездился», – сказал депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею.
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