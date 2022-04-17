Фетисов о Капризове: «Пример идеального развития карьеры хоккеиста»

высказался о новом рекорде .

24-летний нападающий стал рекордсменом «Миннесоты» по голам за один сезон, забросив свою 43-ю шайбу в игре с «Сент-Луисом».

«Отличные новости, рад за Кирилла. Пример идеального развития карьеры хоккеиста. Самое важно, чтобы он не сбавлял обороты и уже основательно закрепился в качестве лидера своей команды и всей лиги.

Кирилл – толковый парень и сам разберется, как справляться с такой популярностью. Опыт есть, все-таки Капризов – олимпийский чемпион. Главное, чтобы не зазвездился», – сказал депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

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