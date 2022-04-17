Петр Воробьев о сыне: «Илья идет своей дорогой. Он не зажимает ребят, в атаке дает полную свободу действий. Я так не играл»

поделился мыслями о хоккее, который ставит его сын Илья в .

Клуб КХЛ под руководством вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет против ЦСКА.

– Как вы видите хоккей, который ставит Илья Петрович? Есть ли в нем какое-то ваше влияние?

– Серьезного влияния нет, он идет своей дорогой. У меня было больше системности в игре, а он ребят не зажимает, игроки сами отмечают, что он дает возможность играть так, как они сами видят. В атаке он дает полную свободу действий, у «Металлурга» хорошая комбинационность, я так не играл.

У ЦСКА больше системности, четкая и мощная оборона. Армейцы могут свернуться и вообще ничего не позволить сопернику, как было в третьем периоде седьмого матча со СКА.

– Удивлены, что «Металлург» несколько раз снимал вратаря чуть ли не с начала третьего периода?

– Я был удивлен. И ведь у него же был шанс, при счете 4:5 челябинцы ошиблись и двое игроков «Металлурга» оказались перед воротами, но Вилл выручил. И в других матчах, играя без вратаря, «Металлург» тоже забивал и мог вытаскивать встречи.

Да и Федоров в овертаймах в сезоне тоже снимал вратаря. Молодцы ребята. Я тоже однажды снял вратаря за семь с половиной минут, когда мы проигрывали две шайбы. Одну забили, но сравнять не смогли.

– Считаете ли, что Илья Петрович в прошлое межсезонье кардинально пересмотрел взгляды на хоккей, на селекцию команды? Ведь стиль «Магнитки» изменился.

– На селекцию – да, он и сам говорил о том, что нынешние правила позволяют играть миниатюрным и подвижным игрокам. Получилось очень удачно.

– Согласны, что в карьере сына был некий кризис, который сейчас успешно пройден?

– Не думаю, что дело в кризисе, скорее – в обстоятельствах, которые не совсем пошли ему на руку. Кризис – это нечто другое.

– Илья Петрович стал еще эмоциональнее, чем раньше. Почему?

– Он сам говорит, что надо зажигать игроков, и многие так считают, что нельзя стоять как памятник. Может быть, это выглядит солидно, но надо быть вместе с командой. Когда наступают тяжелые времена, надо помогать команде всеми возможными способами – Илья это делает, – сказал заслуженный тренер России.