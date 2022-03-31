Леонид Вайсфельд: «Явно слабых мест у ЦСКА нет. Команда показывает очень сбалансированный хоккей»

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Леонид Вайсфельд считает, что ЦСКА показывает очень сбалансированный хоккей в плей-офф.

Команда встретится со СКА в финале Западной конференции.

– На Западе ЦСКА – явный фаворит после сухих побед над «Локомотивом» и московским «Динамо»?

– Команда Сергея Федорова очень сильно играет. Настолько, что невольно сомнение закрадывается – неужели они так уверенно пройдут до самого конца? Мы ведь не раз уже такое наблюдали. Кажется, что команда явный фаворит, а потом вдруг осечка – и все разваливается.

Но пока ЦСКА здорово удивляет. Тем более что в регулярке москвичи так не доминировали. А сейчас они играют с огромным запасом. Я вот вспоминаю их матч с «Локомотивом», в котором было несколько овертаймов, – ощущение было такое, что игроки ЦСКА очень уверены в себе.

Или взять их последнюю встречу с «Динамо». Бело-голубые быстро повели 3:0, но даже тогда на площадке не было ощущения, что армейцы непременно проиграют. И они сумели этот матч вытащить. Причем опять же без каких-то особенных сверхусилий. В обоих случаях ЦСКА не нервничал совершенно.

– У московских армейцев нет слабых мест?

– Явно слабых мест у них в составе точно нет. Мощная атака, отлично Федотов играет в воротах, и защитники действуют надежно, особенно Нестеров. ЦСКА сейчас показывает очень сбалансированный хоккей. И это придает команде уверенность.

– Если СКА играл от обороны со «Спартаком» и побеждал не без труда, сможет ли возродиться питерская атака в матчах против ЦСКА?

– А почему бы и нет? Мне кажется, что СКА будет действовать против ЦСКА в совершенно другой манере, нежели со «Спартаком». У красно-белых очень творческая команда, там все играют.

Я вот на днях разговаривал об этой серии с Петром Ильичем Воробьевым. И он сразу заявил: «С этим «Спартаком» нельзя играть в открытый хоккей». Можно, конечно, рискнуть и выиграть, но гораздо больше вероятности, что проиграешь. Поэтому СКА в первом матче нарвался на крупное поражение и сразу перестроился, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.

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