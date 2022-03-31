Петр Воробьев про общение с сыном в серии с «Авангардом»: «Возможно, я был неправ, слишком перегибал палку. Илья все сделал правильно»

Петр Воробьев рассказал про общение с сыном Ильей по ходу серии против «Авангарда».

под руководством переиграл омский клуб (4-3 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Илья – большой молодец. Он выстоял под огромным давлением и не изменил себе.

С одной стороны, продемонстрировал стойкость характера, а с другой – гибкость. Честно говоря, я даже не предполагал, что сын сможет балансировать на такой тонкой грани.

Мы с ним были на связи постоянно: созванивались, писали сообщения. Возможно, в общении с ним я был где-то неправ, слишком уж перегибал палку.

Я являюсь сторонником жесткой линии в общении с хоккеистами. Илья в этом смысле более демократичен. На этой почве у нас проходили постоянные столкновения. Я пытался давить на него, но сын не сломался.

В конечном счете, у него хватило и характера, и тренерского мастерства. Он прошел по тонкой линии и все сделал абсолютно правильно: не недожал, и не пережал.

По сути, это он меня переломил. Я просто удивлен, как он со всем этим справился», – сказал заслуженный тренер России.

Петр Воробьев рассказал про общение с сыном Ильей по ходу серии против «Авангарда»