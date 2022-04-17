Федоров о серии с «Металлургом»: «Ребята прекрасно понимают, где им нужно добавить. ЦСКА надо сыграть намного лучше»

поделился мыслями перед серией финала Кубка Гагарина с .

– В чем вы схожи с Ильей Петровичем [Воробьевым]? И в чем принципиальное различие?

– Честно, даже не знаю. Как ни крути, все-таки это мой первый год, хотя я был с командой все эти годы. Я думаю, это не наша личная дуэль, а наработок, мыслей, которые были заложены аж с тренировочного лагеря. И в результате, проходя сезон, какие-то тренерские мысли, ходы интересные оттачивались, так сыграли, и обе команды вошли в финал.

В моей ситуации у меня есть очень надежный тренерский штаб, который принял меня, помогал с первого дня и так, думаю, будет продолжаться до конца сезона, они здорово работали в олимпийскую паузу. Они здорово нашли какие-то мотивационные моменты для ребят, которые не попали в сборную. Не думаю, что это дуэль Федорова с Воробьевым.

– Все ли у вас здоровы в команде? Нет ли травм?

– Доктора не докладывали, что кто-то болеет. Вроде все в норме, все сегодня отработали.

– Что ожидаете от начала серии? Возможно ли такое, что лидеры снова уйдут в тень?

– Здесь, наверное, простой комментарий, кто-то играл лучше, кто-то находился в кондициях, которые вас не устраивают, что-то у тренерского штаба есть. Конечно, мы бы хотели что-то улучшить индивидуально у многих ребят. Но вы понимаете, это не 10 человек, а 22 на каждую игру. И как бы со стороны это ни смотрелось, мы команда, мы поддерживаем друг друга, ребята прекрасно понимают, где им надо добавить.

Может быть, это не получается так скоро, как нашему тренерскому штабу хотелось. Но шанс за шансом они доказывают, что, может они не так хороши в атаке, но они отрабатывают в обороне, как пример взаимодействия. Команда – это живой организм, я считаю, он построен и действует. Да, мы могли что-то делать лучше, и мы будем делать лучше.

Обе команды будут отдавать все силы. После этого хоккей в этом сезоне закончится, мы команда, будем исходить из этого момента. Все понимают и пытаются переварить ту информацию, которую мы им даем. И сыграть надо не лучше, а намного лучше. Плей-офф не подразумевает не стопроцентной отдачи, а двухсот и трехсотпроцентной, кто сколько может, – сказал главный тренер .