Крикунов о Зубове: «Надо яйца иметь, чтобы возглавить сборную России, имея имущество за рубежом. Возможно, он откажется»

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Владимир Крикунов считает, что после финала Кубка Гагарина у сборной России сменится тренер.

Ранее появилась информация о том, что Сергей Зубов возглавит национальную команду в майских матчах с Беларусью и молодежкой.

– Подождите, вот закончится Кубок Гагарина и у сборной России вновь сменится тренер. Я лично этому не удивлюсь. Посмотрите на Сергея Федорова – он же в своем дебютном сезоне сразу ЦСКА в финал вывел. Так что все может быть.

– В чем вы видите главную причину таких перестановок?

– Может, Жамнов просто отказался сейчас от руководства команды. Тут надо его мнение услышать. Вполне возможно, что это связано с политикой США по отношению к гражданам России.

Я не знаю, имеет ли Жамнов вид на жительство в США или американское гражданство. Но вот у Зубова оно точно есть, как и имущество за океаном. Поэтому я и говорю: возможно, что он погорячился и тоже откажется, чтобы под американские санкции не попасть. Американцы ведь у наших бизнесменов отнимают и деньги, и недвижимость за океаном. Человек может очень много лишиться. Тут надо яйца иметь, чтобы возглавить сейчас сборную России, имея имущество за рубежом.

– Сергей Зубов справится со сборной, если все-таки ее возглавит?

– Ну, а почему нет? Он же тренером не первый год работает. Да и чего там справляться, если сборная России два года в турнирах ИИХФ участия не будет принимать. Единственным крупным международным турниром для нашей команды может стать Кубок мира. Вряд ли НХЛ оставит без этого турнира своих российских звезд.

Вот тогда и надо будет о тренере всерьез думать. А сейчас – ну какая разница, кто в этих матчах будет сборной руководить. У сборной Беларуси тоже народа особо нет. Это не очень серьезный соперник, – сказал заслуженный тренер России.

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