Артем Божко: «Металлург» ведет свою игру, а не подстраивается под соперника. Это не та команда, которая будет отдавать инициативу»

Артем Божко высказался в преддверии старта серии между и .

– Того, что ЦСКА показал в 6-м и 7-м матчах хватит, чтобы лишить «Металлург» их козырей в атаке?

– Понятно, что «Магнитка» не та команда, которая будет отдавать сопернику инициативу и, в принципе, по ходу всего сезона мы видим, что «Металлург» скорее ведет свою игру, а не подстраивается под соперника.

Я только в серии с «Трактором», в матче, когда «Магнитка» выиграла 6:0, видел, как магнитогорцы строят очень плотную, насыщенную оборону в средней зоне, которая способна выстрелить, как пружина, с момента перехвата и, собственно, две шайбы из трех в первом периоде как раз были забиты после контратак, и Воробьев показывает, что «Магнитка» может быть гибкой и у этой команды все в порядке с мастерством.

Опять же, стоит отметить, что в этой встрече было шесть заброшенных шайб после 19 бросков в створ, то есть каждый третий бросок – голевой. В этом плане, конечно, ЦСКА надо быть начеку, и если в серии со СКА где-то более молодая питерская команда прощала и свои моменты не реализовывала, то с «Магниткой» в этом плане будет однозначно сложнее.

И тут, конечно, для Федорова возникает еще одна задача: как наложить свои звенья на звенья соперника и правильно расставить акценты. То есть понять, кто в данный момент у «Магнитки» ведущая тройка и постараться перекрыть ей кислород. Потому что это задачка на самом деле не простая. Вот так по ходу плей-офф и не скажешь, какая тройка лидирует у Магнитогорска. Каждая из трех троек способна выстрелить. И даже такому опытному стратегу, как Анвар Гатиятулин, который умеет использовать наложение, играть вторым номером, не удалось по сути нейтрализовать эту грозную силу в атаке, – сказал комментатор.