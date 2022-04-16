Владимир Крикунов: «Федоров первый год работает главным тренером и сразу вышел в финал Кубка Гагарина. Молодец»

высказался в преддверии старта серии между ЦСКА и .

«Металлург» и ЦСКА – достойные друг друга команды. Армейцы выиграли все свои серии, магнитогорцы – свои. У ЦСКА серия со СКА получилась потяжелее, «Магнитка» справилась с «Трактором» побыстрее.

Серега Федоров – молодец, первый год работает главным тренером и сразу вышел в финал Кубка Гагарина. – опытный специалист, он снова доказал тренерский профессионализм и состоятельность.

После Олимпиады я внимательно следил за ЦСКА и московским . Главные тренеры этих команд работали на Играх, почти месяц отсутствовали. Обычно, когда главных тренеров нет, команда работает похуже. Но посмотрите, как ЦСКА пошел! Значит, помощники сработали здорово.

«Металлург» и ЦСКА показывают разный хоккей, тем интереснее будет финальная серия», – сказал заслуженный тренер России.