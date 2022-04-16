Борис Майоров: «Федотов – вратарь номер один в КХЛ на сегодняшний день. Он выделяется по уровню своей игры»

Борис Майоров считает Ивана Федотова вратарем номер один в КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион поделился мыслями в преддверии старта серии финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом».

– Станет ли игра вратарей решающим фактором в этой серии? И у кого из соперников тут перевес?

– Федотов на сегодняшний день – вратарь номер один в КХЛ. И дело не в том, что он защищал ворота сборной России на Олимпиаде. Иван выделяется по уровню своей игры. И постоянно этот уровень подтверждает.

С другой стороны, и Кошечкина упрекнуть не в чем. Свое Василий всегда берет. Даже в крупных поражениях «Металлурга» его вины нет. Там вся команда была виновата. Но в финале вратарь должен не просто играть без ошибок, но еще и выручать свою команду, – сказал Майоров.