Борис Майоров: «Федотов – вратарь номер один в КХЛ на сегодняшний день. Он выделяется по уровню своей игры»

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Борис Майоров считает Ивана Федотова вратарем номер один в КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион поделился мыслями в преддверии старта серии финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом».

– Станет ли игра вратарей решающим фактором в этой серии? И у кого из соперников тут перевес?

– Федотов на сегодняшний день – вратарь номер один в КХЛ. И дело не в том, что он защищал ворота сборной России на Олимпиаде. Иван выделяется по уровню своей игры. И постоянно этот уровень подтверждает.

С другой стороны, и Кошечкина упрекнуть не в чем. Свое Василий всегда берет. Даже в крупных поражениях «Металлурга» его вины нет. Там вся команда была виновата. Но в финале вратарь должен не просто играть без ошибок, но еще и выручать свою команду, – сказал Майоров.

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