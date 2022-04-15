В Челябинской области начала работать региональная программа «Земский тренер». Губернатор озвучил предложение запустить проект на федеральном уровне

Президент «Трактора» озвучил предложение запустить проект «Земский тренер» на федеральном уровне.
С 2022 года за счет областного бюджета в Челябинской области реализуется региональная программа «Земский тренер».
Она направлена на привлечение и удержание квалифицированных кадров в сельских территориях и малых городах.
Алексей Текслер выступил с предложением о возможности запуска соответствующей федеральной программы для всех регионов страны.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко попросил глав других регионов обратить внимание на эту программу.
«Что касается темы «Земского тренера», очень важный вопрос и обращаю внимание субъектов на важность этого вопроса.
У нас реализуется и рассматривается эта программа вместе с программой «Земский доктор», поэтому тоже внимательно этим будем заниматься», – сказал Чернышенко.