В Челябинской области начала работать региональная программа «Земский тренер». Губернатор озвучил предложение запустить проект на федеральном уровне

Президент озвучил предложение запустить проект «Земский тренер» на федеральном уровне.

С 2022 года за счет областного бюджета в Челябинской области реализуется региональная программа «Земский тренер».

Она направлена на привлечение и удержание квалифицированных кадров в сельских территориях и малых городах.

Алексей Текслер выступил с предложением о возможности запуска соответствующей федеральной программы для всех регионов страны.

Заместитель председателя правительства попросил глав других регионов обратить внимание на эту программу.

«Что касается темы «Земского тренера», очень важный вопрос и обращаю внимание субъектов на важность этого вопроса.

У нас реализуется и рассматривается эта программа вместе с программой «Земский доктор», поэтому тоже внимательно этим будем заниматься», – сказал Чернышенко.