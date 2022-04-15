Ларионов уволится из ФХР, чтобы возглавить «Торпедо». Он тренировал олимпийскую сборную России

будет назначен на пост главного тренера .

Об этом сообщает РБК, добавляя о то, что Ларионов уволится из Федерации хоккея России, поскольку по ходу этого сезона он тренировал олимпийскую сборную России.

Летом 2020 года Ларионова назначили главным тренером молодежной сборной России. Под его руководством команда заняла четвертое место на ЧМ-2021 уступив в полуфинале Канаде (0:5), а в игре за третье место Финляндии (1:4)

В октябре 2021 года Ларионов перешел на работу главным тренером олимпийской сборной России.

В нынешнем сезоне КХЛ нижегородский клуб не попал в плей-офф, заняв девятое место в таблице Западной конференции.