ФХР настаивает на паузах в календаре КХЛ для матчей сборной

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Паузы на матчи сборных могут сохраниться в следующем сезоне КХЛ.

ФХР настаивает на сохранении пауз на международные матчи в календаре КХЛ на следующий сезон, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что российская национальная команда отстранена от Евротура на два года.

Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов ранее говорил: «Надо играть и взрослыми, и молодежными командами, рано или поздно мы вернемся, и мы должны быть готовы к этим соревнованиям».

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщал о планах провести 62-64 матча в регулярном чемпионате в следующем сезоне.

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