Гендиректор «Адмирала»: «С Мухометовым еще идут переговоры. Тамбиев готов работать»

Гендиректор «Адмирала» сообщил, что Тамбиев готов продолжить работу с командой.
«Еще никто контракт с Ильдаром Мухометовым не подписывал, вопрос решается, еще идет стадия переговоров.
Решает руководство, на следующей неделе должна быть какая-то ясность. По договоренности он работает, помогает клубу в роли генменеджера.
Что касается [главного тренера] Леонида Тамбиева, то он готов работать», – сказал Алексей Ан.
Мухометов подтвердил возвращение на пост генменеджера «Адмирала». Тамбиев, вероятно, останется главным тренером