Гендиректор «Адмирала»: «С Мухометовым еще идут переговоры. Тамбиев готов работать»

Гендиректор «Адмирала» сообщил, что Тамбиев готов продолжить работу с командой.

«Еще никто контракт с Ильдаром Мухометовым не подписывал, вопрос решается, еще идет стадия переговоров.

Решает руководство, на следующей неделе должна быть какая-то ясность. По договоренности он работает, помогает клубу в роли генменеджера.

Что касается [главного тренера] , то он готов работать», – сказал Алексей Ан.

Мухометов подтвердил возвращение на пост генменеджера «Адмирала». Тамбиев, вероятно, останется главным тренером