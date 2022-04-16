Гендиректор «Адмирала»: «С Мухометовым еще идут переговоры. Тамбиев готов работать»

Теги Ильдар Мухометов КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Алексей Ан Хоккей

Гендиректор «Адмирала» сообщил, что Тамбиев готов продолжить работу с командой.

«Еще никто контракт с Ильдаром Мухометовым не подписывал, вопрос решается, еще идет стадия переговоров.

Решает руководство, на следующей неделе должна быть какая-то ясность. По договоренности он работает, помогает клубу в роли генменеджера.

Что касается [главного тренера] Леонида Тамбиева, то он готов работать», – сказал Алексей Ан. 

Мухометов подтвердил возвращение на пост генменеджера «Адмирала». Тамбиев, вероятно, останется главным тренером

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