Мухометов о задаче «Адмирала»: «Как минимум это будет попадание в плей-офф. Состав будем набирать соответствующий»

Ильдар Мухометов рассказал о задаче «Адмирала» на сезон-2022/23.

– Говорят, что главный тренер команды Леонид Тамбиев уйдет?

– Не знаю, первый раз слышу об этом. Пока у меня таких мыслей нет. Я уже приступил к обязанностям. Прежде всего нужно официально утвердиться в своей должности, иметь полномочия, чтобы осуществлять какие-то действия. Пока я с Леонидом не разговаривал.

– Когда у вас запланирована встреча с Тамбиевым? Или вы, может быть, опять привезете Андриевского?

– Никогда не говори «никогда». Но вряд ли кандидатура Андриевского будет рассматриваться сейчас. Все-таки он работал в прошлом сезоне не совсем удачно, но на это были в том числе и объективные причины. Посмотрим. У Тамбиева же есть контракт на будущий сезон, поэтому будем с ним разговаривать.

– Когда вы в прошлый раз работали в «Адмирале», уезжали оттуда с большим скандалом, у команды были большие долги. Сейчас у клуба будет гарантированное финансирование?

– Я уезжал нормально. Просто в клуб пришли люди, с которыми мы, как говорится, не сошлись характерами. Для меня Владивосток – не чужое место. Я в течение трех лет вкладывал туда душу, мы сделали хорошую команду, с минимальным на тот момент бюджетом делали результат.

Сейчас мне гарантировали, что с финансами будет все хорошо, я разговаривал с акционерами клуба. Руководители этой компании слов на ветер не бросают.

– Даже несмотря на нестабильную ситуацию в мире с бюджетом все будет нормально?

– Да. Пока по крайней мере.

– Команда будет без легионеров?

– Я бы так категорично не стал говорить. Еще до моего прихода клуб подписал Либора Шулака, и он изъявил желание приехать на следующий сезон играть в «Адмирале».

– Работы будет предостаточно, ведь состав у вас будет не для плей-офф.

– Руководители клуба уже обозначили задачу. Как минимум это будет попадание в плей-офф. Поэтому состав будем набирать соответствующий. Сейчас подписано семь игроков, будем делать квалификационные предложения. Нас заверили, что бюджет будет хороший и мы сможем подписывать сильных хоккеистов.

– 500 миллионов на сезон на зарплаты?

– Да, что-то в этом районе, – сказал генменеджер «Адмирала».

Мухометов подтвердил возвращение на пост генменеджера «Адмирала». Тамбиев, вероятно, останется главным тренером